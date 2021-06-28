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Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документов на нее нет? Рассказывает адвокат
Источник материала: ОНТ
Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документы на нее отсутствуют?В законодательстве есть понятие приобретательная давность.
Есть несколько вариантов узаконивания данной недвижимости.
Но не всем удается собрать достаточное количество доказательств, которые бы свидетельствовали о необходимости и целесообразности передачи данной собственности конкретному лицу. В связи с этим при решении подобных проблем приходится обращаться в суд.
Главное преимущество этого варианта – быстрота и небольшой размер госпошлины.
После того, как суд примет решение о праве собственности, недвижимость можно будет регистрировать и становиться полноценным владельцем.
ФОТО: pixabay
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Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документов на нее нет? Рассказывает адвокат
Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документы на нее отсутствуют?В законодательстве есть понятие приобретательная давность. Татьяна...
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