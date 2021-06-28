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Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документов на нее нет? Рассказывает адвокат

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документов на нее нет? Рассказывает адвокат

Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документы на нее отсутствуют?В законодательстве есть понятие приобретательная давность.

Татьяна Семешко, адвокат: «Если он открыто, непрерывно, добросовестно владеет данным имуществом, как своим собственным, в течение 15 лет, и он не является титульным собственником этого имущества».

Есть несколько вариантов узаконивания данной недвижимости. 

Татьяна Семешко, адвокат: «Первый вариант – это административный, второй – судебный. Что подразумевает административная процедура? Лицо обращается в исполнительный и распорядительный орган с соответствующим заявлением, прикладывает соответствующее доказательство, что именно он открыто, добросовестно и непрерывно владеет данным имуществом. И администрация рассматривает данное обращение».

Но не всем удается собрать достаточное количество доказательств, которые бы свидетельствовали о необходимости и целесообразности передачи данной собственности конкретному лицу. В связи с этим при решении подобных проблем приходится обращаться в суд.

Татьяна Семешко, адвокат: «Есть два варианта решения данного вопроса в судебном порядке. Первый вариант – это в рамках особого производства. Второй – в рамках искового производства. Первый вариант более простой. Идти по этому пути следует тем, у кого нет спора о праве. По сравнению с административным вариантом сторона предоставляет дополнительные доказательства, что она является собственником недвижимого имущества. Например, предоставляет свидетельские показания соседей, потенциальных наследников».

Главное преимущество этого варианта – быстрота и небольшой размер госпошлины. 

Татьяна Семешко, адвокат: «Если имеется спор о праве, то есть на данное имущество претендует не только то лицо, которое владело им 15-18 лет, но и другие люди претендуют на него, то необходимо ставить вопрос не только об установлении факта приобретательной давности, но и ставить вопрос о признании права собственности».

После  того, как суд примет решение о праве собственности, недвижимость можно будет регистрировать и становиться полноценным владельцем. 

ФОТО: pixabay

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Как правильно оформить недвижимость в собственность, если документы на нее отсутствуют?В законодательстве есть понятие приобретательная давность. Татьяна...
 
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