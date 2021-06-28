|
Тушеные грибы с овощами. Невероятно вкусное блюдо, от которого вы будете в восторге!
Источник материала: ОНТ
Грибы-вешенки с сезонными овощами. Летом - то, что нужно! Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
3. Выложить на сервировочную тарелку, посыпать рубленой кинзой и семенами кунжута.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грибы-вешенки с сезонными овощами. Летом - то, что нужно! Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Вам понадобится:- вешенки свежие - 250-300 г;- перец болгарский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)