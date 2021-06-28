Тушеные грибы с овощами. Невероятно вкусное блюдо, от которого вы будете в восторге!

Источник материала: ОНТ

Грибы-вешенки с сезонными овощами. Летом - то, что нужно! Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Вам понадобится:

- вешенки свежие - 250-300 г;

- перец болгарский - 1 шт;

- морковь - 1 шт;

- молодые кабачки - 2 шт;

- помидоры - 2 шт;

- соль, чеснок, специи по вкусу;

- кинза;

- семена белого кунжута.



Как готовить?

1. Грибы и овощи поочередно обжарить на растительном масле в течение 5 минут. Сложить в мультиварку. Добавить чеснок.



2. Тушить в течение 25 минут. Посолить, добавить специи.

3. Выложить на сервировочную тарелку, посыпать рубленой кинзой и семенами кунжута.



Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram