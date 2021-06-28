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Тушеные грибы с овощами. Невероятно вкусное блюдо, от которого вы будете в восторге!

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тушеные грибы с овощами. Невероятно вкусное блюдо, от которого вы будете в восторге!

Грибы-вешенки с сезонными овощами. Летом - то, что нужно! Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:
- вешенки свежие - 250-300 г;
- перец болгарский - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- молодые кабачки - 2 шт;
- помидоры - 2 шт;
- соль, чеснок, специи по вкусу;
- кинза;
- семена белого кунжута.


Как готовить?
1. Грибы и овощи поочередно обжарить на растительном масле в течение 5 минут. Сложить в мультиварку. Добавить чеснок.

2. Тушить в течение 25 минут. Посолить, добавить специи.

3. Выложить на сервировочную тарелку, посыпать рубленой кинзой и семенами кунжута.


Приятного аппетита!

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Грибы-вешенки с сезонными овощами. Летом - то, что нужно! Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Вам понадобится:- вешенки свежие - 250-300 г;- перец болгарский...
 
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