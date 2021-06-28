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«Белавиа» возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах

Пассажиры «Белавиа» с 1 июля 2021 года смогут снова отправляться в путешествия с домашними питомцами на чартерных рейсах. На сайте авиакомпании сообщается об отмене запрета на перевозку животных.

Оплату и бронирование перевозки животного на каждом участке полета необходимо выполнить не позднее 36 часов до вылета. На каждом рейсе количество животных ограничено, оно зависит от типа самолета.

Фото: «Белавиа»

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Пассажиры «Белавиа» с 1 июля 2021 года смогут снова отправляться в путешествия с домашними питомцами на чартерных рейсах. На сайте авиакомпании сообщается об отмене...
 
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