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«Белавиа» возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах
Источник материала: ОНТ
Пассажиры «Белавиа» с 1 июля 2021 года смогут снова отправляться в путешествия с домашними питомцами на чартерных рейсах. На сайте авиакомпании
Оплату и бронирование перевозки животного на каждом участке полета необходимо выполнить не позднее 36 часов до вылета. На каждом рейсе количество животных ограничено, оно зависит от типа самолета.
Фото: «Белавиа»
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Пассажиры «Белавиа» с 1 июля 2021 года смогут снова отправляться в путешествия с домашними питомцами на чартерных рейсах. На сайте авиакомпании сообщается об отмене...
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