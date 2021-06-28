Метеозависимым: как бороться с головной болью? Это помогает всем!

Источник материала: ОНТ

Часто ли у вас бывает такое, что из-за перепадов температуры или давления у вас начинает болеть голова, появляется слабость и упадок сил? Безусловно, в интернете можно найти множество различных рецептов, как облегчить симптомы. Например, закаляться, пить травы и зеленый чай, вести здоровый образ жизни, однако полностью избавиться от метеочувствительности можно только при условии комплексного лечения. Об этом все чаще стали говорить врачи.



Фото: lifehacker.ru

Среди основных симптомов, с которыми сталкивается каждый метеозависимый человек, врачи выделяют: постоянное чувство слабости, усталость сразу после пробуждения, недомогание, скачки артериального давления, что в принципе приводит к бессонницам, головным болям, а также иногда одышке и болям в суставах. Чаще всего такие симптомы связаны с некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.



Фото: profile.ru

Специалисты рекомендуют заняться комплексным лечением болезней, которые как раз и провоцируют метеозависимость. Необходимо не только заниматься постоянной профилактикой, но также и проходить все доступные виды медосмотров в поликлиниках, чтобы выявить все причины вашего недомогания. Тем более сейчас для наиболее эффективного осмотра созданы все условия.

Но если у вас пока нет возможности обратиться к специалистам и пройти медосмотр, можно предпринять минимальные меры, например, укрепить свои сосуды с помощью контрастного душа, то есть чередовать холодную и горячую воду. К тому же желательно вести здоровый образ жизни – заниматься спортом или как минимум чаще гулять на свежем воздухе. Очень полезно для сосудов заниматься плаванием. Единственное, эксперты отмечают, что не стоит резко начинать закаливаться, все должно происходить постепенно. Понижайте каждый раз температуру воды по градусу.



Фото: fitseven.ru

Врачи также утверждают, что все это даст эффект только при условии постоянного применения описанных выше методов. Если сделать это раз или два, то польза будет, но не такая, если делать все регулярно. Советуем следить за своим питанием и сном: питаться полезными продуктами, в том числе фруктами и овощами, и стараться избегать жирной пищи, перестать употреблять алкоголь, а также высыпаться – для взрослого человека нормой будет восемь часов сна.



Фото: oum.ru

Если вы сейчас плохо себя чувствуете из-за метеозависимости, то можете стараться пить больше травяных чаев, в которых обязательно должна быть мята, ромашка и валериана. В идеале к сбору можно добавить боярышник, пустырник и чистотел – это поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, побороть бессонницу. Стоит пропивать курсом витамины группы В, так как они смогут поддержать иммунитет (после того, как выявите с помощью анализов их дефицит). Однако полноценно избавиться от метеозависимости вам поможет лишь медосмотр и комплексный подход к лечению.

По материалам сайта sn.ria.ru

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