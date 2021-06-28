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Неловкие попытки кота запрыгнуть на подоконник взорвали Сеть. Вы будете смеяться до слез!

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неловкие попытки кота запрыгнуть на подоконник взорвали Сеть. Вы будете смеяться до слез!

Все коты с легкостью могут запрыгнуть на подоконник. Хотя… нет, не все. Герою видеоролика, который быстро набрал популярность в интернете, это не удалось. 

На кадрах кот несколько раз безуспешно пытается запрыгнуть с кровати на подоконник. Кажется, еще немного – и пушистик достигнет цели. Но каждая попытка в итоге с треском проваливается. В конце концов кот падает с кровати, так и не запрыгнув на подоконник. 

Пользователей Сети неуклюжесть питомца рассмешила: «Он старался», «Подготовка к прыжку была на двоечку», «У меня кошка такая же», «Грация кошки, ловкость картошки.

ФОТО: скриншот из видео 

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Все коты с легкостью могут запрыгнуть на подоконник. Хотя… нет, не все. Герою видеоролика, который быстро набрал популярность в интернете, это не удалось.  На...
 
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