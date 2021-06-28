Невеста составила для подружек на свадьбе список требований, которые возмутили Сеть. А вы бы согласились на такое?

Источник материала: ОНТ

Интернет-пользовательница, которую пригласили быть подружкой невесты, опубликовала на сайте Reddit список требований к свадьбе, пишет портал "Ридус". Эти пункты возмутили читателей Reddit . Требования сочли бестактными и необоснованными. Смотрите сами!





















ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram