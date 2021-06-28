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Невеста составила для подружек на свадьбе список требований, которые возмутили Сеть. А вы бы согласились на такое?
Источник материала: ОНТ
Интернет-пользовательница, которую пригласили быть подружкой невесты, опубликовала на сайте Reddit список требований к свадьбе,
ФОТО: pixabay
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Невеста составила для подружек на свадьбе список требований, которые возмутили Сеть. А вы бы согласились на такое?
Интернет-пользовательница, которую пригласили быть подружкой невесты, опубликовала на сайте Reddit список требований к свадьбе, пишет портал "Ридус". Эти пункты...
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