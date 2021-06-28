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Национальное космическое агентство Китая опубликовало новое видео с Марса
Источник материала: ОНТ
Невероятные кадры с поверхности Марса! Национальное космическое агентство Китая опубликовало новое видео с красной планеты.
Так выглядит марсианский пейзаж! Эти снимки сделал космический аппарат Чжу Ронга. Марсоход снимает всё на своём пути, анализирует состав поверхности планеты и пробует найти на ней следы жизни. Пока аппарат преодолел лишь 236 метров. Его миссия на красной планете продлится 90 дней.
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Невероятные кадры с поверхности Марса! Национальное космическое агентство Китая опубликовало новое видео с красной планеты. Так выглядит марсианский пейзаж! Эти...
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