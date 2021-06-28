Что такое простатит у мужчин и почему он возникает? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Как проявляется простатит и почему он может возникнуть? Об этом рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ.

Простатит – это воспаление предстательной железы у мужчин. Причинами простатита являются переохлаждение, застойные явления, малоподвижный образ жизни, снижение иммунитета, половое воздержание. Также есть инфекционные причины – ИППП, наличие очагов хронической инфекции, гайморит, тонзиллит, заболевания почек, операции на малом тазу.

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