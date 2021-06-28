В Украинской Верховной раде в День Конституции произошел скандал

Источник материала: ОНТ

Торжественное заседание по случаю Дня Конституции в Верховной раде Украине плавно перешло в претензии к Евросоюзу.





Владимир Зеленский раскритиковал коллективный Запад за их политику в отношении Украины – мол, дальше устных обещаний дело не зашло. Хотя семь лет прошло, люди погибли за европейский выбор, но вместо экономического подъема – упадок. Фраза «путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением» ушла в пустоту. Впрочем, началось выступление Зеленского со скандала. Экс-прокурор Виктор Шишкин и борец за «украинскую Украину» Степан Хмара встали в зале в футболках с надписями: «ЗЕ – убийца Конституции». Среди претензий – разрушение здравоохранения и образования под прикрытием реформ.

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