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В Украинской Верховной раде в День Конституции произошел скандал

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украинской Верховной раде в День Конституции произошел скандал

Торжественное заседание по случаю Дня Конституции в Верховной раде Украине плавно перешло в претензии к Евросоюзу.


Владимир Зеленский раскритиковал коллективный Запад за их политику в отношении Украины – мол, дальше устных обещаний дело не зашло. Хотя семь лет прошло, люди погибли за европейский выбор, но вместо экономического подъема – упадок. Фраза «путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением» ушла в пустоту. Впрочем, началось выступление Зеленского со скандала. Экс-прокурор Виктор Шишкин и борец за «украинскую Украину» Степан Хмара встали в зале в футболках с надписями: «ЗЕ – убийца Конституции». Среди претензий – разрушение здравоохранения и образования под прикрытием реформ. 

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Торжественное заседание по случаю Дня Конституции в Верховной раде Украине плавно перешло в претензии к Евросоюзу. Владимир Зеленский раскритиковал...
 
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