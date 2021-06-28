Источник материала: ОНТ

В Канаде за неделю сожгли сразу четыре католические церкви. По словам местных жителей, это могли сделать индейцы в отместку за гибель детей.

В регионе нашли около тысячи безымянных могил индейских детей, которые погибли в интернатах. Их содержали местные католические общины. Детей коренных народов туда забирали насильно. Причиной гибели могли стать антисанитария и холод. После страшной находки по всей Канаде прошли акции скорби и памяти. Затем одна за другой стали гореть церкви. Обвинения пока не предъявлены.

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