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В Канаде за неделю сожгли сразу четыре католические церкви
Источник материала: ОНТ
В Канаде за неделю сожгли сразу четыре католические церкви. По словам местных жителей, это могли сделать индейцы в отместку за гибель детей.
В регионе нашли около тысячи безымянных могил индейских детей, которые погибли в интернатах. Их содержали местные католические общины. Детей коренных народов туда забирали насильно. Причиной гибели могли стать антисанитария и холод. После страшной находки по всей Канаде прошли акции скорби и памяти. Затем одна за другой стали гореть церкви. Обвинения пока не предъявлены.
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В Канаде за неделю сожгли сразу четыре католические церкви. По словам местных жителей, это могли сделать индейцы в отместку за гибель детей. В регионе нашли около...
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