Реакция ретривера на орущих хаски рассмешила всех. Только послушайте, как они завывают!

Источник материала: ОНТ

Как известно, хаски очень любят громко петь. Настолько громко, что окружающим можно только посочувствовать.

В Сеть попало видео, на котором хаски Нико и Джексон и ретривер Зоуи едут в автомобиле со своими хозяевами. На кадрах хаски во всю мощь завывают под музыку, а ретривер, который сидит между ними, сохраняет полное спокойствие.

Видео стало вирусным. Пользователей Сети реакция Зоуи на пение собратьев рассмешила и восхитила одновременно: «Столько безнадеги в глазах ретривера», «Мой хаски тоже обожает петь», «Бедная Зоуи! У нее такие громкие братья».

ФОТО: скриншот из видео

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