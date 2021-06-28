|
Реакция ретривера на орущих хаски рассмешила всех. Только послушайте, как они завывают!
Источник материала: ОНТ
Как известно, хаски очень любят громко петь. Настолько громко, что окружающим можно только посочувствовать.
В Сеть попало видео, на котором хаски Нико и Джексон и ретривер Зоуи едут в автомобиле со своими хозяевами. На кадрах хаски во всю мощь завывают под музыку, а ретривер, который сидит между ними, сохраняет полное спокойствие.
Видео стало вирусным. Пользователей Сети реакция Зоуи на пение собратьев рассмешила и восхитила одновременно: «Столько безнадеги в глазах ретривера», «Мой хаски тоже обожает петь», «Бедная Зоуи! У нее такие громкие братья».
ФОТО: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, хаски очень любят громко петь. Настолько громко, что окружающим можно только посочувствовать. В Сеть попало видео, на котором хаски Нико и Джексон и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)