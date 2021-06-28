Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы. В матче за бронзовые медали команда уступила сборной Бельгии.

Уже в первой четверти наши соперницы вырвались вперед на 10 очков. Догнать белоруски не смогли и в итоге проиграли со счетом 69:77. Самым результативным игроком этой встречи стала Анастасия Веремеенко, набравшая 15 очков. Для сборной Беларуси выступление на этом Евро стало одним из лучших в истории: баскетболистки повторили успех 2015 года и стали четвертыми. Выиграла чемпионат Европы сборная Сербии, которая в финале справилась с Францией — 63:54.

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