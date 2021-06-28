ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы

Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы. В матче за бронзовые медали команда уступила сборной Бельгии.

Уже в первой четверти наши соперницы вырвались вперед на 10 очков. Догнать белоруски не смогли и в итоге проиграли со счетом 69:77. Самым результативным игроком этой встречи стала Анастасия Веремеенко, набравшая 15 очков. Для сборной Беларуси выступление на этом Евро стало одним из лучших в истории: баскетболистки повторили успех 2015 года и стали четвертыми. Выиграла чемпионат Европы сборная Сербии, которая в финале справилась с Францией — 63:54. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы. В матче за бронзовые медали команда уступила сборной Бельгии. Уже в первой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Могуць узьнікнуць праблемы з валютнымі плацяжамі». Як адаб’юцца санкцыі на банках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by