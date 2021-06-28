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Задержанных на триатлоне спортсменов отправили на сутки

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Им также запретили год посещать соревнования.

Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому. Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство.

Родственники также сообщили TUT.ВY, что всем троим на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Троих участников минского триатлона задержали 26 июня. Через некоторое время после задержания МВД выложило видео, где спортсмены извиняются за свои поступки: один из них сказал, что выкрикнул «Жыве Беларусь» группе людей с красно-зелеными флагами, второй показал им «дизлайк», а третий крикнул «Жыве».

Пропаганда рассказала, за что винтили триатлонистов. Вот уж и правда страшное преступление

 
 
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Им также запретили год посещать соревнования.
 
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