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Задержанных на триатлоне спортсменов отправили на сутки
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Им также запретили год посещать соревнования.
Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и назначил по 15 суток ареста каждому. Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство.
Родственники также сообщили
Троих участников минского триатлона
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Им также запретили год посещать соревнования.
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