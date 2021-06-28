ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер Швеции Лёвен уходит в отставку после вотума недоверия

28.06.2021 16:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Премьер Швеции Стефан Лёвен в понедельник, 28 июня, объявил о своей отставке после того, как парламент вынес ему вотум недоверия.

Он принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о формировании нового правительства.

Несколькими днями ранее парламент впервые в истории королевства вынес премьер-министру вотум недоверия. Из 349 депутатов 181 человек проголосовал за отставку Лёвена, занимающего пост главы правительства с 2014 года. Еще 109 членов Риксдага выступили против. Противникам главы правительства требовалось 175 голосов, передает DW.

Инициатором голосования стала националистская партия "Шведские демократы". Поводом для голосования стал законопроект об изменениях в механизме взимания арендной платы.

Выборы в парламент Швеции ожидаются в сентябре 2022 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Швеции Стефан Лёвен в понедельник, 28 июня, объявил о своей отставке после того, как парламент вынес ему вотум недоверия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на Чемпионате Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by