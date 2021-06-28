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Волошин: Протасевич не имеет никакого отношения к tut.by

28.06.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания tut.by не намерена отдавать кому бы то ни было свою интеллектуальную собственность, задержанный в Беларуси блогер Роман Протасевич не имеет к компании никакого отношения.

"Роман Протасевич не имеет и не имел никакого отношения к компании “ТУТ БАЙ МЕДИА”, в т. ч. к порталу tut.by, его социальным сетям или телеграмм-каналу. Никаких предложений ни от Романа, ни от органов, преследующих его, к нам также не поступало", - заявил соучредитель tut.by Кирилл Волошин Волошин, передает Интерфакс-Запад.

"То, что подразумевается под “tut.by” в некоторых публикациях, вероятно, молодежный госпропагандистский сайт, который якобы планируют открыть на "месте" заблокированного tut.by. Это произойдет только, если наш домен украдут (другой термин сложно подобрать)", - отметил Волошин.

"На данный момент доменное имя, торговый знак и программное обеспечение, естественно, принадлежат компании. Свою интеллектуальную собственность ООО “ТУТ БАЙ МЕДИА” не собиралось и не собирается отдавать; никаких сделок в отношении этого быть не может", - подчеркнул он.

Накануне стало известно, что компания удалила часть публикаций из открытого доступа на время разбирательства по делу об экстремизме (материалы за 2020-й и первую половину 2021 года).

"Это делается из соображений безопасности читателей (мало ли как додумаются наказывать за шаринг) и работников. Соцсети и каналы остаются под контролем редакции-в-эмиграции tut.by", - проинформировал Волошин.

 
 
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Компания tut.by не намерена отдавать кому бы то ни было свою интеллектуальную собственность, задержанный в Беларуси блогер Роман Протасевич не имеет к компании...
 
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