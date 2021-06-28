В «Зеленой гавани» запустили бесплатные экскурсии на электросамокатах

В комплексе «Зеленая гавань» под Минском появились бесплатные экскурсии на электросамокатах. Их проводит застройщик «А-100 Девелопмент», чтобы познакомить будущих жителей с застройкой и позволить отдохнуть от городской суеты.

Экскурсия на электросамокатах проводится в компаниях до 5 человек. Во время необычного «променада» гид расскажет о комплексе и покажет основные типы жилья: коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы и ситихаусы. Жилой квартал находится на закрытой территории, так что это, пожалуй, единственный способ увидеть всё изнутри.

Вторая часть экскурсии проходит по гольф-полю чемпионского класса, который примыкает к жилой застройке. Все можно фотографировать, фотографироваться самим и наслаждаться видом идеально постриженных фервеев и лунок.

Александра Воронецкая. «Мы стараемся уйти от классического знакомства с объектом за офисным столом. Если есть возможность показать проект вживую, мы это обязательно делаем. А электросамокаты лишь добавляют впечатлений. Прежде всего, это возможность по-настоящему сменить обстановку, хорошо и с пользой провести время. К тому же застройка комплекса довольно масштабная, и для того, чтобы получить представление о всех форматах жилья, прогулка на самокатах — идеальный летний вариант», — пояснила маркетинг-директор ГК «А-100 Девелопмент»

Экскурсии возможны только по предварительной записи. Для этого надо оставить заявку и выбрать свободное время в отделе продаж. Последний, кстати, переехал в комфортный офис с видом на поле для гольфа. Для большей наглядности здесь установили макет жилого комплекса и оборудовали зоны для гостей с экранами, где отображаются планировки домов и генплан застройки.

Рядом с офисом обустроена парковка для личных автомобилей и каршеринга: недавно «Зеленая гавань» вошла в зону охвата Anytime.

«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги по соседству с заказником «Стиклево». ЖК представляет собой закрытый комплекс площадью 220 га с различными форматами домов в единой архитектурной стилистике — коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами. К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и гольф-академия. В ближайшем будущем здесь появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха. Основная идея застройки — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.