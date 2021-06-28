ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В «Зеленой гавани» запустили бесплатные экскурсии на электросамокатах

28.06.2021 17:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В комплексе «Зеленая гавань» под Минском появились бесплатные экскурсии на электросамокатах. Их проводит застройщик «А-100 Девелопмент», чтобы познакомить будущих жителей с застройкой и позволить отдохнуть от городской суеты.
 
Экскурсия на электросамокатах проводится в компаниях до 5 человек. Во время необычного «променада» гид расскажет о комплексе и покажет основные типы жилья: коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы и ситихаусы. Жилой квартал находится на закрытой территории, так что это, пожалуй, единственный способ увидеть всё изнутри.
 
Вторая часть экскурсии проходит по гольф-полю чемпионского класса, который примыкает к жилой застройке. Все можно фотографировать, фотографироваться самим и наслаждаться видом идеально постриженных фервеев и лунок. 
 
«Мы стараемся уйти от классического знакомства с объектом за офисным столом. Если есть возможность показать проект вживую, мы это обязательно делаем. А электросамокаты лишь добавляют впечатлений. Прежде всего, это возможность по-настоящему сменить обстановку, хорошо и с пользой провести время. К тому же застройка комплекса довольно масштабная, и для того, чтобы получить представление о всех форматах жилья, прогулка на самокатах — идеальный летний вариант», — пояснила маркетинг-директор ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.
 
Экскурсии возможны только по предварительной записи. Для этого надо оставить заявку и выбрать свободное время в отделе продаж. Последний, кстати, переехал в комфортный офис с видом на поле для гольфа. Для большей наглядности здесь установили макет жилого комплекса и оборудовали зоны для гостей с экранами, где отображаются планировки домов и генплан застройки. 
 
Рядом с офисом обустроена парковка для личных автомобилей и каршеринга: недавно «Зеленая гавань» вошла в зону охвата Anytime.
 
«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги по соседству с заказником «Стиклево». ЖК представляет собой закрытый комплекс площадью 220 га с различными форматами домов в единой архитектурной стилистике — коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами. К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и гольф-академия. В ближайшем будущем здесь появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха. Основная идея застройки — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комплексе «Зеленая гавань» под Минском появились бесплатные экскурсии на электросамокатах. Их проводит застройщик «А-100 Девелопмент», чтобы познакомить будущих...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Могуць узьнікнуць праблемы з валютнымі плацяжамі». Як адаб’юцца санкцыі на банках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by