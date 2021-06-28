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Telegram-канал "Честный Гродно" признан экстремистским

28.06.2021 17:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры города Гродно информационная продукция Telegram-канала "Честный Гродно" признана экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно проанализировала размещенные на ресурсе сообщения.

"Они содержат призывы к экстремистской деятельности, в том числе блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, совершению актов вандализма. Также там размещались комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, их семей", - отметили в прокуратуре.

Подчеркивается, что администрация канала никаких мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала.

В связи с этим на основании требований закона "О противодействии экстремизму" прокурор города обратился в суд Ленинского района Гродно с заявлением о признании информационной продукции Telegram-канала с названием "Честный Гродно" экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Прокуратура Гродно проанализировала размещенные на ресурсе сообщения.
 
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