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МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И отзывает для консультаций своего постоянного представителя при ЕС в Минск для консультаций.

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

— Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений, — говорится в заявлении белорусского МИДа. — С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

При этом постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белоруской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер, заявляет МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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И отзывает для консультаций своего постоянного представителя при ЕС в Минск для консультаций.
 
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