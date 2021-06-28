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Наш ответ Чемберлену: МИД заявил о приостановке участия в "Восточном партнерстве" и отзывает своего представителя при ЕС
Источник материала: Партизан
В связи с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении Беларуси страна приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", заявил МИД РБ
"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.
С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.
Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию беларуской стороны о неприемлемости давления и санкций.
Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", - говорится в
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Наш ответ Чемберлену: МИД заявил о приостановке участия в "Восточном партнерстве" и отзывает своего представителя при ЕС
В связи с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении Беларуси страна приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", заявил МИД РБ
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