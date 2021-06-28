ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: дожди надвигаются на Беларусь, жара уходит из Армении

28.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Синоптики пообещали москвичам в понедельник супер-ливень с выпадением до 70% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в вечерний час пик. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Север и восток Казахстана под властью непогоды: идут дожди с градом, дует сильный ветер. На юге республики сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматинской области плюс 36, и это не повод, чтобы отказываться от поездки по региону. Одно из популярных сейчас мест находится в трех часах езды от южной столицы. Степное Деревянное озеро, которое образовали ветер и пески. Природная плотина перекрыла часть русла реки Чарын и затопила территорию. Туранговые тополя ушли под воду. Это идеальное место для отдыха в летний зной на берегу водоема под кронами деревьев.

В Бишкеке солнечно и не жарко, синоптики обещают, что температура воздуха не поднимется выше 27 градусов. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.
Несколько недель в Кыргызстане была хорошая погода, что способствовало своевременному созреванию ягод. На полях недалеко от Бишкека начали собирать малину сорта Полана. Фермеры урожаем довольны: ягоды крупные, сладкие и сочные.

Сколько воды нужно пить в жару?

Советы врачей

В Беларуси сегодня ожидается до плюс 27 градусов. На востоке страны синоптики обещают сильные дожди. Жара немного спала, но стоит быть острожными на солнце: на прошлой неделе с тепловым ударом в больницы обратились 117 человек, 32 госпитализированы, среди них есть и дети. Врачи советуют при плохом самочувствии после принятия солнечных ванн сразу же приходить к специалистам, чтобы избежать осложнений: шока, повреждения мозга и внутренних органов.

В столице Таджикистана переменная облачность, без осадков и плюс 39. Синоптики предупреждают о повышении индекса солнечного ультрафиолетового излучения. Гражданам рекомендовано воздержаться от прогулок после полудня: ультрафиолет негативно влияет на кожу и зрение. Находясь под таким облучением, можно быстро получить ожог, сильное утомление, головную боль, раздражительность и даже снижение сопротивляемости инфекциям.

В Армении на смену аномальной жаре придут дожди с грозами и град. Такую погоду синоптики прогнозируют во всей республике. В Ереване с утра осадки, температура воздуха плюс 38. Чуть прохладнее на севере – в Шикаре 32 градуса тепла, на юге в Сюнике – плюс 30. В Араратской долине до 1 июля действует высокий риск возникновения пожаров. Об этом предупреждают в МЧС. В целях профилактики жителей сел просят поливать поля с сухостоем.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько недель в Кыргызстане была хорошая погода, и на полях под Бишкеком начали собирать малину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко: Беларусь рассчитывает завершить экономическую интеграцию с Россией до 1 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by