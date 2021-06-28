Погода в СНГ: дожди надвигаются на Беларусь, жара уходит из Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Синоптики пообещали москвичам в понедельник супер-ливень с выпадением до 70% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в вечерний час пик. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Север и восток Казахстана под властью непогоды: идут дожди с градом, дует сильный ветер. На юге республики сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматинской области плюс 36, и это не повод, чтобы отказываться от поездки по региону. Одно из популярных сейчас мест находится в трех часах езды от южной столицы. Степное Деревянное озеро, которое образовали ветер и пески. Природная плотина перекрыла часть русла реки Чарын и затопила территорию. Туранговые тополя ушли под воду. Это идеальное место для отдыха в летний зной на берегу водоема под кронами деревьев.

В Бишкеке солнечно и не жарко, синоптики обещают, что температура воздуха не поднимется выше 27 градусов. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

Несколько недель в Кыргызстане была хорошая погода, что способствовало своевременному созреванию ягод. На полях недалеко от Бишкека начали собирать малину сорта Полана. Фермеры урожаем довольны: ягоды крупные, сладкие и сочные.

Сколько воды нужно пить в жару?

Советы врачей

В Беларуси сегодня ожидается до плюс 27 градусов. На востоке страны синоптики обещают сильные дожди. Жара немного спала, но стоит быть острожными на солнце: на прошлой неделе с тепловым ударом в больницы обратились 117 человек, 32 госпитализированы, среди них есть и дети. Врачи советуют при плохом самочувствии после принятия солнечных ванн сразу же приходить к специалистам, чтобы избежать осложнений: шока, повреждения мозга и внутренних органов.

В столице Таджикистана переменная облачность, без осадков и плюс 39. Синоптики предупреждают о повышении индекса солнечного ультрафиолетового излучения. Гражданам рекомендовано воздержаться от прогулок после полудня: ультрафиолет негативно влияет на кожу и зрение. Находясь под таким облучением, можно быстро получить ожог, сильное утомление, головную боль, раздражительность и даже снижение сопротивляемости инфекциям.

В Армении на смену аномальной жаре придут дожди с грозами и град. Такую погоду синоптики прогнозируют во всей республике. В Ереване с утра осадки, температура воздуха плюс 38. Чуть прохладнее на севере – в Шикаре 32 градуса тепла, на юге в Сюнике – плюс 30. В Араратской долине до 1 июля действует высокий риск возникновения пожаров. Об этом предупреждают в МЧС. В целях профилактики жителей сел просят поливать поля с сухостоем.