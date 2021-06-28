Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно подростки "подсели" на новый челлендж в TikTok - ради "хайпа" скручивают колпачки с чужих авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"О подозрительной компании школьников, которая находилась возле припаркованного во дворе автомобиля "Шкода", в милицию сообщила его 40-летняя хозяйка. Женщина пристально следила за подростками, так как накануне обнаружила пропажу колпачка с ниппеля. История повторилась - исчез еще один колпачок. Не дожидаясь приезда правоохранителей, автовладелец решила самостоятельно разобраться в ситуации - настояла на том, чтобы школьники показали содержимое рюкзаков. Итог - 15 колпачков с различных автомобилей, среди которых женщина узнала и свой. Нарушителями оказались двое школьников 11 и 13 лет", - рассказали в УВД.

В действиях несовершеннолетних усматривается состав мелкого хищения, однако они не достигли возраста привлечения к ответственности. Инициировано проведение индивидуальной профилактической работы. За шалость перед законом ответят родители. В настоящее время сотрудниками ИДН Молодечненского РОВД проводится проверка по факту невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

"Во время летних каникул взрослые не контролируют, чем заняты их дети. Несовершеннолетние видят в сети различные видеоролики и челленджи и пытаются их повторить, не задумываясь о последствиях. Сейчас в тренде у подростков соревнования, кто больше скрутит колпачков с колес автомобилей. При этом ищут колпачки с ниппелей цветные или брендированные, чтобы превзойти своих соперников. За такую невинную, на первый взгляд, шалость может последовать реальное наказание. За подобный проступок, совершенный ребенком до 14 лет, будут отвечать родители или опекуны. Кроме того, взрослым придется оплатить не только штраф, но и возместить ущерб владельцу транспортного средства", - отметили в инспекции по делам несовершеннолетних.-0-