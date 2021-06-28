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Пресечен канал поставки психотропов в Беларусь

28.06.2021 17:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен российский канал поставки психотропов в Беларусь. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 22 июня сотрудники столичного наркоконтроля, Оперативной таможни и Оршанского РУВД задержали 27-летнего жителя Барановичей при попытке перевезти через границу 2 кг альфа-PVP. В последующем это позволило выйти еще на одного дилера.

В телефоне 25-летнего жителя Кличевского района были обнаружены координаты тайников с уже готовыми наркозакладками в Минском районе. В итоге правоохранители обнаружили и изъяли более 260 г такого же психотропа, что и в первом случае.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконное перемещение через границу психотропных веществ, а также их хранение с целью сбыта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 22 июня сотрудники столичного наркоконтроля, Оперативной таможни и Оршанского РУВД задержали 27-летнего жителя Барановичей при попытке перевезти через...
 
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