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Витебчанка перечислила интернет-мошенникам свыше Br20 тыс.

28.06.2021 17:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Интернет-мошенники обманом заставили жительницу Витебска взять три кредита на общую сумму Br22 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

К правоохранителям Октябрьского РОВД Витебска обратилась жительница областного центра и сообщила, что ей на телефон поступил звонок в мессенджере. Мужчина представился работником банка и сообщил, что мошенники, используя ее персональные данные, пытаются оформить кредит. Для того чтобы предотвратить хищение, мнимый банковский служащий убедил потерпевшую снять деньги и перевести их на специальный счет, который он ей предоставит.

Женщина выполнила все манипуляции и даже взяла три кредита на сумму Br22 тыс. Все они ушли на счет злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Администрация ОВД Октябрьского района Витебска просит граждан помнить главное правило, чтобы не стать жертвой преступника: в телефонном разговоре никогда и никому нельзя сообщать данные своих банковских карт и пароли.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина выполнила все манипуляции и даже взяла три кредита на сумму Br22 тыс. Все они ушли на счет злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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