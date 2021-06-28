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В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

28.06.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Верховной раде Украины снова скандал. Торжественное заседание по случаю Дня Конституции, на котором выступал Зеленский, едва не сорвали авторы основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

Первый генпрокурор Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара пришли на заседание в футболках с надписью «Зе – убийца Конституции». Чтобы быть еще более заметными, выступление украинского президента они слушали стоя.

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

Тем временем, активисты украинского «Движения сопротивления капитуляции» намерены сообщить Владимиру Зеленскому о подозрении в госизмене. Публичное заявление прозвучит под окнами офиса gрезидента Украины. Вечером 28 июня сторонники движения планируют там проведение митинга.

В Верховной раде Украины едва не сорвали заседание по случаю Дня Конституции

Зеленскому собираются предъявить обвинение в совершении преступления по статье 111 – «Государственная измена». Затем участники акции планируют сформировать доказательную базу и оформить общественный обвинительный акт. Материалы будут переданы в суд. Активисты движения призывают всех поддержать этот процесс.

 
 
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Новости Украины. В Верховной раде Украины снова скандал. Торжественное заседание по случаю Дня Конституции, на котором выступал Зеленский, едва не сорвали авторы...
 
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