|
В Москве из-за сильных ливней залиты станции метро
Источник материала: СТВ
Новости России. На Москву обрушился сильнейший ливень. Подтоплены улицы, залиты станции метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Калужско-Рижской ветке остановлено движение. Вода поступает в вестибюль и частично на платформу станций. Ураганный ветер повалил деревья, есть упавшие рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Из-за непогоды затруднено движение транспорта по дорогам Москвы. Местами в столице образовались подтопления, также движению транспорта мешают упавшие деревья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На Москву обрушился сильнейший ливень. Подтоплены улицы, залиты станции метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)