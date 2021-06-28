ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

28.06.2021 18:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов к концу 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. А вот конкретные проекты и их реализацию обсудили во время встречи глав правительств двух стран.

«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

Переговоры прошли в присутствии делегаций. По итогам подписано соглашение о поставках нефти. Объемы и сроки в ближайшее время согласуют предприятия. Крупные контракты заключили и производители техники. Так, МТЗ отправит 590 тракторов в Казахстан на сумму свыше 10 миллионов долларов.

Роман Головченко провёл встречу с Касым-Жомартом Токаевым. О чём говорили в Казахстане?

В центре внимания и вопрос транспортного сообщения между странами. Стороны договорились об увеличении авиарейсов. В целом, Минск и Нурсултан отмечают позитивную динамику в торгово-экономических отношениях (здесь подробнее).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов к концу 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О развитии...
 
Новости дня
Новости разные
 
БТ или "Белсат" - кто будет транслировать Олимпиаду для беларусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by