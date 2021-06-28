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Арина Соболенко выиграла в первом раунде Уимблдона-2021
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Моникой Никулеску в первом матче Уимблдонского турнира нынешнего года. Матч 1/64 финала завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко.
Особенностью данного матча было то, что он был проведен под крышей, а не на открытых кортах, как должно было произойти изначально,
В своем следующем матче в турнире серии Большого шлема белоруска сыграет с победительницей матча Даниэль Лао (США, 239 WTA) — Кэти Бултер (Великобритания, 219 WTA).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над румынкой Моникой Никулеску в первом матче Уимблдонского турнира нынешнего года. Матч 1/64 финала...
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