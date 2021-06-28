ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После 30 суток ареста на свободу вышла журналистка Глафира Жук

28.06.2021 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глафира освещала для "Народной воли" процесс по "делу студентов" в Доме правосудия и была задержана через несколько дней у своего дома.



Ее обвинили в несанкционированном пикете, как и Любовь Касперович из TUT.ВУ.

Глафира рассказала про 30 суток на Окрестина:

- Ни разу нас не водили в душ. Только один раз за все время вывели на прогулку, когда в камере было 43 градуса Цельсия.

Во время ночных проверок открывали камеру и так и спрашивали: «все ли в камере живы?».

В тюрьме на Окрестина Глафира встретила свое 20-летие. Несмотря на длительный арест, передачи журналистке отдали только уже на выходе, пишет bajby
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глафира освещала для "Народной воли" процесс по "делу студентов" в Доме правосудия и была задержана через несколько дней у своего дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: «Любая дестабилизация, экономическая или политическая, выводит Лукашенко из равновесия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by