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Семашко: Беларусь рассчитывает завершить экономическую интеграцию с Россией до 1 января

28.06.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед Беларусью и Россией стоит задача создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Мы (Беларусь и Россия) сейчас находимся в принципиально новой стадии, - сказал Владимир Семашко. - Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу "союза России и Беларуси"».

Дипломат напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами. 

«Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств, - подчеркнул посол. - То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России».

Семашко констатировал: Беларусь хоть и небольшая страна, но она является значимым экономическим партнером России, занимает четвертое место среди ее всех торговых партнеров. 

Он также сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.
 
 
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Перед Беларусью и Россией стоит задача создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и...
 
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