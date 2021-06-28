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Беларусь прекратила участие в Восточном партнерстве

28.06.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный Минск огласил первые ответные меры на недавно введенные Евросоюзом секторальные экономические санкции.

 

Беларусь прекратила участие в Восточном партнерстве

Так, Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Об этом было заявлено главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю, который 28 июня был вызван в МИД «в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси», сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Шубелю предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич отзывается для консультаций в Минск.

«В ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство, — говорится в сообщении МИД. — Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».

Кроме того, Беларусь начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений, — заявили в МИД. — С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

Также сообщается, что «в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер». Беларусь «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

«Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью. Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», — заявили в МИД.

 

21 июня был одобрен четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. В списке 78 физических и восемь юридических лиц. В тот же день новые санкции ввели США в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц. 24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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В качестве ответа на новые санкции Евросоюза Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
 
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