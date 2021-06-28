Патрушев во вторник 29 июня посетит Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Беларусь, где примет участие в двусторонних консультациях по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Двадцать девятого июня Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетит Республику Беларусь. В Минске Николай Патрушев и Государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", – говорится в сообщении.

Тонкая красная линия

Ранее в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности Патрушев сказал , что в Беларуси был сорван сценарий "цветной революции".

"Причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", – заявил он.

После чего Секретарь Совбеза РФ добавил, что под этим он подразумевает "готовившееся американскими гражданами покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко".

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