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Тиханский: учения НАТО "Sea Breeze" - опасная эскалация
28.06.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Морские учения НАТО "Sea Breeze" в Черном море стартовали в понедельник, они проводятся ежегодно с 1997 года с подачи США и Украины, в этом году в них примет участие рекордное количество кораблей Североатлантического альянса. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, по сообщению Российского Национального центра управления обороной, силы Черноморского флота внимательно контролируют ход учений.
О деталях и провокационном характере данных маневров слушателям радио Sputnik рассказал профессор Академии военных наук Российской Федерации, политический эксперт Александр Тиханский.
"Эти маневры пройдут в северо-западном части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины с участием подразделений США, Канады, Украины, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и даже Латвии, чей состав военно-морского флота внушает опасения", - отметил эксперт.
По мнению собеседника Sputnik, инцидент, который ранее произошел в территориальных водах России с эсминцем Defender, заставит пристально следить за ходом учений все мировое сообщество.
"Интересно, что когда
Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Нынешние маневры НАТО и его партнеров в Черном море отличаются небывалой масштабностью, сообщил Sputnik военный эксперт Александр Тиханский.
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