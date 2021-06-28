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Тиханский: учения НАТО "Sea Breeze" - опасная эскалация

28.06.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тиханский: учения НАТО Sea Breeze - опасная эскалация!

Морские учения НАТО "Sea Breeze" в Черном море стартовали в понедельник, они проводятся ежегодно с 1997 года с подачи США и Украины, в этом году в них примет участие рекордное количество кораблей Североатлантического альянса. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, по сообщению Российского Национального центра управления обороной, силы Черноморского флота внимательно контролируют ход учений. 

О деталях и провокационном характере данных маневров слушателям радио Sputnik рассказал профессор Академии военных наук Российской Федерации, политический эксперт Александр Тиханский.

"Эти маневры пройдут в северо-западном части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины с участием подразделений США, Канады, Украины, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и даже Латвии, чей состав военно-морского флота внушает опасения", - отметил эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, инцидент, который ранее произошел в территориальных водах России с эсминцем Defender, заставит пристально следить за ходом учений все мировое сообщество.

"Интересно, что когда Defender прибыл в Грузию, там его встретили как героя, прямо на пирсе устроили концерт с песнями и танцами", - сказал Тиханский.

Комментарий профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Нынешние маневры НАТО и его партнеров в Черном море отличаются небывалой масштабностью, сообщил Sputnik военный эксперт Александр Тиханский.
 
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