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Минчанин обокрал нового знакомого на Br10,4 тыс.

28.06.2021 18:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД столицы задержали 48-летнего минчанина, который похитил имущество из машины своего нового знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Со слов задержанного, в день совершения преступления он познакомился с потерпевшим на Цнянском водохранилище, они совместно распивали спиртное. Когда мужчина уснул, фигурант похитил три мобильных телефона, два аккумулятора, золотую цепочку, рыболовные снасти и два флакона туалетной воды. Похищенное частично продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила Br10 470", - рассказали в ГУВД.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанный причастен еще и к двум фактам хищения велосипедов. Ранее он судим за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Когда мужчина уснул, фигурант похитил три мобильных телефона, два аккумулятора, золотую цепочку, рыболовные снасти и два флакона туалетной воды. Похищенное...
 
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