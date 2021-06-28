Источник материала: UDF



Фото: МИД Беларуси



"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится сообщение в белорусском МИД.

Санкции по Беларуси: персональные и секторальные

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск вводит ответные санкции против ЕС МИД Беларуси озвучил некоторые ответные санкции против Европейского союза.

МИД Беларуси озвучил некоторые ответные санкции против Европейского союза. Из-за введенных Брюсселем ограничений в отношении Беларуси в понедельник в Министерство иностранных дел был вызван Глава представительства ЕС в Республике Беларусь, пишетМинск приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и приступает к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС.Подчеркивается, что в условиях санкций Беларусь не может полноценно выполнять свои обязательства. "С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - отмечается в сообщении.Постоянный представитель Беларуси при ЕС отозван в Минск для консультаций. Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель и довести позицию белорусской стороны "о неприемлемости давления и санкций".В ответ на запрет въезжать в страны ЕС попавшим в санкционный список гражданам Минск вводит такое же ограничение в отношении представителей евроструктур и лиц, которые способствовали введению санкций.МИД Беларуси прорабатывает и другие ответные меры, в том числе экономические. При этом внешнеполитическое ведомство республики подчеркивает, что готово развивать диалог и сотрудничать с Европейским союзом "на основе принципов равноправия и взаимного уважения".25 июня вступили в силу секторальные санкции против Беларуси. Они затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. В частности, нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.Ранее 21 июня Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 78 граждан, а также 8 белорусских предприятий. В "черном списке" – силовики, чиновники, бизнесмены, журналисты. Им также запретят ездить в/через страны ЕС, а существующие активы в ЕС заморозят.Кроме того, европейским бизнесменам и компаниям запретили предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень ЕС. В нем, к слову, сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.