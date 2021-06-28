Куча костей рядом с деревней. В Минском районе собирают подписи за уборку свалки останков животных

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пишет realt.by, что от высокой температуры кости очень быстро начнут гнить, и привлекать диких и бродячих животных. В километре от жилых домов между деревнями Ефимово и Лебединец кто-то выгрузили кости. Местный житель беспокоится,realt.by, что от высокой температуры кости очень быстро начнут гнить, и привлекать диких и бродячих животных.





— Не стоит даже говорить о том, что куча мусора портит внешний вид агрогородка, а также создает неприятный запах. Несвоевременный вывоз мусора создает опасную экологическую обстановку, поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, попадают в воду, — говорится в петиции.





Автор просит компетентные ведомства убрать свалку костей и привлечь к ответственности виновных в ее создании.





Обращение собираются отправить в Минский райисполком и Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.