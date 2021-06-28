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Куча костей рядом с деревней. В Минском районе собирают подписи за уборку свалки останков животных
Источник материала: Партизан
На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой просит убрать несанкционированную свалку костей между деревнями Ефимово и Лебединец в Минском районе.
Фото с сайта petitions.by
В километре от жилых домов между деревнями Ефимово и Лебединец кто-то выгрузили кости. Местный житель беспокоится,
— Не стоит даже говорить о том, что куча мусора портит внешний вид агрогородка, а также создает неприятный запах. Несвоевременный вывоз мусора создает опасную экологическую обстановку, поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, попадают в воду, — говорится в петиции.
Автор просит компетентные ведомства убрать свалку костей и привлечь к ответственности виновных в ее создании.
Обращение собираются отправить в Минский райисполком и Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой просит убрать несанкционированную свалку костей между деревнями Ефимово и Лебединец в Минском районе.
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