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Куча костей рядом с деревней. В Минском районе собирают подписи за уборку свалки останков животных

28.06.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой просит убрать несанкционированную свалку костей между деревнями Ефимово и Лебединец в Минском районе.


Фото с сайта petitions.by

В километре от жилых домов между деревнями Ефимово и Лебединец кто-то выгрузили кости. Местный житель беспокоится, пишет realt.by, что от высокой температуры кости очень быстро начнут гнить, и привлекать диких и бродячих животных.

— Не стоит даже говорить о том, что куча мусора портит внешний вид агрогородка, а также создает неприятный запах. Несвоевременный вывоз мусора создает опасную экологическую обстановку, поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, попадают в воду, — говорится в петиции.

Автор просит компетентные ведомства убрать свалку костей и привлечь к ответственности виновных в ее создании.

Обращение собираются отправить в Минский райисполком и Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
 
 
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На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой просит убрать несанкционированную свалку костей между деревнями Ефимово и Лебединец в Минском районе.
 
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