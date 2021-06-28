поделился мнением о том, что страны Запада из-за хлынувших через белорусскую границу с ЕС мигрантов могут обратиться к президенту России Владимиру Путину и это ударит по нашему суверенитету. В эфире Смартпресс онмнением о том, что страны Запада из-за хлынувших через белорусскую границу с ЕС мигрантов могут обратиться к президенту России Владимиру Путину и это ударит по нашему суверенитету.





Дмитриев прокомментировал тему "дорожных карт" и "союзных программ" по интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства. Политик считает, что если бы процесс интеграции был публичным и мы видели документы, то это было бы гарантией суверенитета. Однако сегодняшний диалог двух стран скорее похож на игру.





"Сколько раз за последние лет 10 мы говорили слово "согласовано", а потом ещё говорили "вот столько осталось пройти и всё". И каждый раз - "но что-то ему помешало", как в песне, - сказал Дмитриев. - Я думаю, что пока мы не видим документов и они не ратифицированы - это всё политическая игра двух сторон".





11Но политик считает, что "мы уже одной ногой в России вне зависимости от этих решений". Он объяснил почему, ответив на свои же вопросы: "Что произошло за последнее время? Во-первых, белорусская власть своей политикой привела нас к тому, что мы находимся в нарастающей системе изоляции. Притом реальной изоляции международной. По сути Россия осталась единственной страной, где мы можем брать деньги взаймы. А это очень важно в современной экономике". Ещё среди партнёров есть Китай, но он играет по иным правилам, заметил Дмитриев.





"Второе - мы становимся ещё больше зависимы от России, потому что, давайте будем честными - в Беларуси где работу искать? Ситуация же не изменилась, ничего не улучшилось. Просто ковид закрыл границы, но здесь-то лучше жить не стало. И это означает, что как только этот "вирусный железный занавес" упадёт - белорусы поедут за границу на сезонную и временную работу. И поедут они в Россию в первую очередь", - подчеркнул он.





При этом из-за санкций РФ становится практически единственным возможным логистическим путём для Беларуси: "Да, мы независимое суверенное государство, находящееся в тяжёлой ситуации. И сегодня наша зависимость от одного государства, от одного центра - от Москвы - слишком высокая. И то, что продолжает делать власть - делает её ещё больше"





"Когда Макей (министр иностранных дел Владимир Макей – Смартпресс) с трибуны белорусского парламента заявляет, что например "мы тут можем мигрантов пускать - не пускать", что слышит европеец? Европеец слышит следующее - люди не контролируют свою границу. А какой следующий шаг? Следующий шаг европейца - что я с этим могу сделать. Это уже вопросы не демократии, а безопасности европейских граждан", - заметил политик.





"Ведь это не белорусская западная граница, я хочу вам напомнить. Это западная граница Союзного государства. Если её не может контролировать действующая белорусская власть, надо с кем об этом разговаривать? С Владимиром Путиным", - сказал Дмитриев.





"Какой следующий шаг? Путин говорит Лукашенко: "Не можешь охранять границу один, давай это делать совместно - войска ФСБ всегда готовы встать на помощь и отлавливать мигрантов". И это ещё больше увеличивает нашу зависимость и уменьшает то, что мы называем суверенитетом. Поэтому я считаю, что мы одной ногой там, но обидно, что эту ногу поставили мы сами", -продолжил политик.





При этом Дмитриев считает, что вопрос безопасности всегда для Запада важнее вопроса демократии, если, конечно, нет открытых столкновений на улицах. И важно то, что в повестке НАТО появилась Беларусь: "Я считаю, что белорусская власть сегодня должна действовать в абсолютно другом ключе - наоборот максимально показывать, что в вопросах безопасности мы никогда не будем шантажировать, мы никогда не будем использовать их в тактических целях".



