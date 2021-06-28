Задержанных в Минске триатлонистов арестовали на 14 и 15 суток

Суд Центрального района Минска (судья Дмитрий Карсюк) 28 июня приговорил задержанных 26 июня участников Минского триатлона — 2021 к административному аресту, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.





Артем Казимирчик и Юрий Семашко арестованы на 15 суток — их судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Александр Клименков арестован на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 19.1 КоАП).

Всем троим запрещено посещать спортивные сооружения в течение года.

Казимирчик, Клименков и Семашко были задержаны днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске. ГУВД Мингорисполкома сообщило, что «трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции».

28 июня BSSF призвал олимпийскую службу вещания и организационный комитет Олимпийских игр в Токио принять во внимание инцидент с задержанием триатлонистов и лишить белорусские государственные телеканалы и другие госСМИ права на трансляцию Олимпиады. Фонд также призвал международные спортивные федерации лишить Беларусь права проведения любых международных турниров.