Лидер среди летних супов: как готовить холодник

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие называют этот суп летней альтернативой украинскому борщу. Чтобы приготовить холодник, как называют его белорусы, или свекольник — традиционное блюдо русской славянской кухни — нам понадобится следующие ингредиенты:

свекла,

яйцо,

свежие огурцы,

зеленый лук,

укроп,

петрушка,

соль,

перец,

сахар,

уксус,

лимонная кислота.

Отвариваем яйца, остужаем, чистим. Свеклу также отвариваем ( делать это правильно мы учились, когда готовили свекольные дольки к Петровскому посту ), остужаем, натираем на крупной терке.

© Sputnik Людмила Янковская Свеклу, не очищая и не срезая хвостики, моют и кладут в кипящую воду, варят в закрытой посуде около часа, а затем выдерживают в ледяной воде 10 минут

© Sputnik Людмила Янковская Лимонная кислота поможет сохранить цвет

Кипятим воду, заливаем свеклу, добавляем 1 столовую ложку уксуса и щепотку лимонной кислоты. Ставим на плиту и доводим до кипения. Долго вариться масса не должна. Наша цель — готовый свекольник и сохранившийся яркий цвет свеклы.Теперь приступим к нарезке овощей. Здесь то же правило — кусочки должны быть примерно одинакового размера.

Измельченную зелень перетираем с небольшим количеством соли.

© Sputnik Людмила Янковская Зелень нарезаем мелко

© Sputnik Людмила Янковская Свежий огурец - один из основных ингредиентов

© Sputnik Людмила Янковская Сметану можно заменить греческим йогуртом

Выкладываем ингредиенты в тарелку горочкой, сверху кладем перетертую с солью зелень.Заливаем ингредиенты свекольным бульоном, яйца разрезаем на четыре части, выкладываем в тарелку.Заправляем свекольник сметаной. Кстати, в сметану можно добавить немножко хрена для остроты.

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