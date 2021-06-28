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Лидер среди летних супов: как готовить холодник

28.06.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие называют этот суп летней альтернативой украинскому борщу. Чтобы приготовить холодник, как называют его белорусы, или свекольник — традиционное блюдо русской славянской кухни — нам понадобится следующие ингредиенты: 

  • свекла,
  • яйцо,
  • свежие огурцы,
  • зеленый лук,
  • укроп,
  • петрушка,
  • соль,
  • перец,
  • сахар,
  • уксус,
  • лимонная кислота.

Отвариваем яйца, остужаем, чистим. Свеклу также отвариваем (делать это правильно мы учились, когда готовили свекольные дольки к Петровскому посту), остужаем, натираем на крупной терке.

© Sputnik Людмила Янковская
Свеклу, не очищая и не срезая хвостики, моют и кладут в кипящую воду, варят в закрытой посуде около часа, а затем выдерживают в ледяной воде 10 минут
Кипятим воду, заливаем свеклу, добавляем 1 столовую ложку уксуса и щепотку лимонной кислоты. Ставим на плиту и доводим до кипения. Долго вариться масса не должна. Наша цель — готовый свекольник и сохранившийся яркий цвет свеклы.
© Sputnik Людмила Янковская
Лимонная кислота поможет сохранить цвет
Теперь приступим к нарезке овощей. Здесь то же правило — кусочки должны быть примерно одинакового размера.

Измельченную зелень перетираем с небольшим количеством соли.

© Sputnik Людмила Янковская
Зелень нарезаем мелко
Выкладываем ингредиенты в тарелку горочкой, сверху кладем перетертую с солью зелень.
© Sputnik Людмила Янковская
Свежий огурец - один из основных ингредиентов
Заливаем ингредиенты свекольным бульоном, яйца разрезаем на четыре части, выкладываем в тарелку.
© Sputnik Людмила Янковская
Сметану можно заменить греческим йогуртом
Заправляем свекольник сметаной. Кстати, в сметану можно добавить немножко хрена для остроты.

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Холодник – в национальной белорусской кухне, свекольник – в русской. Sputnik делится с читателями пошаговым рецептом любимого блюда.
 
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