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Лидер среди летних супов: как готовить холодник
28.06.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Многие называют этот суп летней альтернативой украинскому борщу. Чтобы приготовить холодник, как называют его белорусы, или свекольник — традиционное блюдо русской славянской кухни — нам понадобится следующие ингредиенты:
Отвариваем яйца, остужаем, чистим. Свеклу также отвариваем (
© Sputnik Людмила Янковская
Свеклу, не очищая и не срезая хвостики, моют и кладут в кипящую воду, варят в закрытой посуде около часа, а затем выдерживают в ледяной воде 10 минут
© Sputnik Людмила Янковская
Лимонная кислота поможет сохранить цвет
Измельченную зелень перетираем с небольшим количеством соли.
© Sputnik Людмила Янковская
Зелень нарезаем мелко
© Sputnik Людмила Янковская
Свежий огурец - один из основных ингредиентов
© Sputnik Людмила Янковская
Сметану можно заменить греческим йогуртом
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Холодник – в национальной белорусской кухне, свекольник – в русской. Sputnik делится с читателями пошаговым рецептом любимого блюда.
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