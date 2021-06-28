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Алексей Дзермант: мы не одиноки – много государств мощных, которые не приемлют западный империализм

28.06.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Санкции – что это такое? Алексей, на прошлой неделе было несколько постов у вас в Telegram, в Facebook, в которых вы писали о том, что это фактически должно привести к тому, что Беларусь должна, наконец, развернуться в сторону Евразии, на Восток.

Алексей Дзермант: мы не одиноки – много государств мощных, которые не приемлют западный империализм

Алексей Дзермант, политолог:
Безусловно, поскольку западные «партнеры» развязали против нас гибридную войну, экономическую войну на удушение. Нам остается, во-первых, отвечать жестко на все эти выпады против нас. И, естественно, мы в этом мире не одиноки – много государств мощных, которые не приемлют западный империализм и колониализм. Это, естественно, государства, близкие нам по духу, по идеологии, близкие исторически, культурно. Прежде всего имею в виду Россию и государства СНГ, Евразийского экономического союза. Но также и Китайская Народная Республика, которая дипломатическими мерами, экономическими так или иначе тоже нас поддерживает. Это значит, что Запад – это не единственный полюс силы. Тем более, мы все видим, насколько кризисные явления поразили сам Запад. Мы, я уверен, в этой ситуации должны стоять на своем, не должны сдаваться, и за нами есть серьезные силы, которые, я уверен, нам помогут выстоять в этой борьбе.

 
 
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Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. ...
 
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