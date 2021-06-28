Тихановская: «Идея выхода из инициативы ЕС — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Евросовета прокомментировал выход Беларуси из «Восточного партнерства». Высказалась по этому поводу и Светлана Тихановская.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем twitter высказался по поводу решения белорусских властей.

— Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых инициативой, — написал он.

Светлана Тихановская также оставила свой комментарий:

— Идея выхода Беларуси из инициативы ЕС «Восточное партнерство» — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима. Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность. Восточное партнерство – это программа, которая открывает для нашей страны множество возможностей, включая образование, контакты между людьми, новые политические и экономические связи. Лукашенко хочет лишить нас, белорусов, всего этого. Но я хочу напомнить, что все его решения с 9 августа 2020 года не имеют законной силы: он представляет только свои интересы, которые наносят явный ущерб интересам народа.

Поэтому Беларусь заинтересована продолжать участие в Восточном партнерстве. И мы – моя команда и все демократические силы – продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем всё, чтобы в проектах Восточного партнерства, включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа.

И я лично хочу высказать огромное уважение делегации ЕС в Минске за активную позицию, помощь репрессированным и присутствие их команды на судах над невиновными белорусами. Мы рады, что у белорусов есть такие друзья.