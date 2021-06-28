Чуть больше 74 тысяч рублей. У заключенных требуют компенсацию за перекрытие дорог на протестах

Каклишенный регистрации правозащитный центр «Весна», общая сумма компенсации составляет 74 021 рубля. Однако ни один судебный процесс пока не закончен: объявлялись месячные перерывы, дела переносили в другие суды и объединяли дела с другими заключенными. Среди тех, кого обязуют возместить ущерб, – Левон Халатрян, Артем Савчук, Игорь Пряженников, Иван Красовский и другие