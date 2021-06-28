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Чуть больше 74 тысяч рублей. У заключенных требуют компенсацию за перекрытие дорог на протестах
Источник материала: Партизан
В конце июня в минских судах начались заседания против заключенных, перекрывавших дороги на протестах 9-11 августа прошлого года. Как минимум у пяти требуют компенсацию.
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В конце июня в минских судах начались заседания против заключенных, перекрывавших дороги на протестах 9-11 августа прошлого года. Как минимум у пяти требуют...
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