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Чуть больше 74 тысяч рублей. У заключенных требуют компенсацию за перекрытие дорог на протестах

28.06.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце июня в минских судах начались заседания против заключенных, перекрывавших дороги на протестах 9-11 августа прошлого года. Как минимум у пяти требуют компенсацию.



Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», общая сумма компенсации составляет 74 021 рубля.  Однако ни один судебный процесс пока не закончен: объявлялись месячные перерывы, дела переносили в другие суды и объединяли дела с другими заключенными. Среди тех, кого обязуют возместить ущерб, – Левон Халатрян, Артем Савчук, Игорь Пряженников, Иван Красовский и другие

 
 
 
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В конце июня в минских судах начались заседания против заключенных, перекрывавших дороги на протестах 9-11 августа прошлого года. Как минимум у пяти требуют...
 
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