В центре Минска появится памятник митрополиту Филарету. Открыт конкурс по созданию скульптуры









Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора.





сообщает «Минск-Новости». Цель конкурса — увековечение памяти митрополита Филарета, который скончался 12 февраля 2021 года. Об установке в Минске памятника Герою Беларуси стало известно в мае 2021 года,«Минск-Новости».





Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора в историческом центре столицы.





Представить свои идеи могут скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование. Требования к предоставлению работ можно найти здесь.





Конкурс проходит до августа 2021 года.