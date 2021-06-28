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При Академии наук будет создан научно-технический центр «IT-град

28.06.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Академический», сообщает БЕЛТА. Информагенство поясняет: в отличие от ПВТ, задача «IT-града Академического» — обеспечивать технологиями реальный сектор экономики.



— У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал учёных, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса, — подчеркнул председатель президиума АН Владимир Гусаков, пишет dev.by.

Среди задач «IT-града»:

разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности; 
экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки.
Есть договоренность об участии в проекте Института физики, Института прикладной физики, Межотраслевого научно-практического центра систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенного института машиностроения и прочих.

В Академии наук предполагают, что присоединятся даже частные компании.
 
 
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Академический», сообщает БЕЛТА. Информагенство поясняет: в отличие от ПВТ, задача «IT-града Академического» — обеспечивать технологиями реальный сектор экономики.
 
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