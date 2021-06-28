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Директор санатория Belorus: по-прежнему правительству Литвы нечего сказать и предложить сотрудникам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «
Илья Епифанов, директор санатория Belorus (Литва):
В периоды нашей нормальной работы в санатории отдыхали более тысячи человек, в год у нас проходили лечение и реабилитацию более 450 детей инвалидов-колясочников. Ну вот, пожалуйста, прошло с начала года уже, получается, пять месяцев – ну вот пять тысяч человек, в том числе где-то порядка 2,5 тысячи детей и где-то порядка 170-180 детей-инвалидов не получили оздоровление, реабилитацию в нашем санатории.
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Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
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