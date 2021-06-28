Партия БНФ осудила шаги властей по «самоизоляции Беларуси от внешнего мира»

Партия БНФ считает приостановку участия Беларуси в Восточном партнерстве, предложение главе представительства Евросоюза покинуть страну и пересмотр сотрудничества в сфере борьбы с нелегальной миграцией «очень опасными шагами властей», написал на своей странице в «Фейсбуке» заместитель председателя партии Алексей Янукевич.





Эти шаги, отметил он, демонстрируют «непонимание истинных причин внешнеполитического кризиса, в который сейчас втянута Беларусь и который проявился в принятии Евросоюзом ограничительных мер против Беларуси и белорусского народного хозяйства».

«Причины той опасной изоляции страны от мира, которые мы сейчас видим, — это внутренняя политика властей, нарушение прав человека и масштабные репрессии, которые испытали тысячи и тысячи белорусов», — подчеркнул Янукевич.

Партия БНФ считает «чрезвычайно опасной угрозой искусственную изоляцию страны от Европы и мирового сообщества».

«В том числе мы осуждаем шаги по самоизоляции Беларуси от внешнего мира — именно как самоизоляция от общеевропейского сообщества выглядят объявленные меры, — написал политик. — Тревожно, что некоторые из этих мер имеют далеко идущие последствия, которые тяжело исправить (мы помним, как высланный из Беларуси в 2008 году посол США так до сих пор и не вернулся в страну)».

Янукевич подчеркнул, что для избавления от ограничительных мер в отношении белорусских предприятий власти нужно «освободить политзаключенных, прекратить преследование оппозиции и давление на журналистов и гражданское общество, начать диалог с теми, кого сейчас власти лишают права голоса и пытаются заставить замолчать».

«Нельзя допустить установления вокруг Беларуси нового "железного занавеса", нельзя допустить изоляции страны от внешнего мира, нельзя допустить возведения вокруг Беларуси новых стен», — отметил представитель Партии БНФ.

В связи с новыми санкциями Евросоюза 28 июня в МИД Беларуси был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. Европейскому дипломату было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич был отозван для консультаций в Минск.

Шубелю было объявлено, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, запрещает въезд в страну «представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер». Также было заявлено, что Беларусь «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

21 июня был одобрен четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. В списке 78 физических и восемь юридических лиц. В тот же день новые санкции ввели США в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц. 24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.