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Тихановская: Идея выхода из Восточного партнерства — проявление слабости и недальновидности

28.06.2021 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Идея выхода Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнерство" — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, комментируя решение белорусских властей приостановить участие в ВП как реакцию на новые санкции ЕС.

Тихановская: Идея выхода из Восточного партнерства — проявление слабости и недальновидности
Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность, — считает Тихановская, которую цитирует ее пресс-служба. — Восточное партнерство — это программа, которая открывает для нашей страны множество возможностей, включая образование, контакты между людьми, новые политические и экономические связи. Лукашенко хочет лишить нас, белорусов, всего этого».

«Беларусь заинтересована продолжать участие в Восточном партнерстве. И мы — моя команда и все демократические силы — продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем все, чтобы в проектах Восточного партнерства, включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», — заявила Тихановская.

Она выразила «огромное уважение» делегации ЕС в Минске «за активную позицию, помощь репрессированным и присутствие их команды на судах над невиновными белорусами». «Мы рады, что у белорусов есть такие друзья», — отметила демлидер.

 
Теги: Минск
 
 
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«Идея выхода Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнерство" — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима», — заявила белорусский...
 
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