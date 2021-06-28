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Башенный кран упал в Москве во время "суперливня" – видео

28.06.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел на месте возведения жилищного комплекса "Новые Островцы": сильные порывы ветра повалили башенный кран, который находился у одной из многоэтажек.

По факту Главгосстройнадзор уже начал расследование: генподрядчику комплекса может грозить штраф – 300 тысяч российских рублей (более 4 тысяч долларов).

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Теги: Минск
 
 
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Башенный кран рухнул в Москве в понедельник 28 июня во время обрушившегося на город сильнейшего ливня. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
 
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