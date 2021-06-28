|
Башенный кран упал в Москве во время "суперливня" – видео
28.06.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел на месте возведения жилищного комплекса "Новые Островцы": сильные порывы ветра повалили башенный кран, который находился у одной из многоэтажек.
По факту Главгосстройнадзор уже начал расследование: генподрядчику комплекса может грозить штраф – 300 тысяч российских рублей (более 4 тысяч долларов).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Башенный кран рухнул в Москве в понедельник 28 июня во время обрушившегося на город сильнейшего ливня. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)