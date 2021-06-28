Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел на месте возведения жилищного комплекса "Новые Островцы": сильные порывы ветра повалили башенный кран, который находился у одной из многоэтажек.

По факту Главгосстройнадзор уже начал расследование: генподрядчику комплекса может грозить штраф – 300 тысяч российских рублей (более 4 тысяч долларов).

Читайте также: