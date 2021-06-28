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Трое браконьеров из Лунинецкого района нарыбачили на Br6,4 тыс.

28.06.2021 19:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе с поличным задержали трех браконьеров, сообщили БЕЛТА в Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Инцидент произошел вечером 25 июня на мелиоративном канале около деревни Лаховка. Трое местных жителей добывали рыбу бреднем из капроновой нити, изготовленным кустарным способом. За этим занятием их и застали работники инспекции. Всего в сети браконьеров попалось 100 особей рыбы, в том числе 34 щуки, сом и линь.

Стоимость незаконно добытой рыбы составила 222 базовых величины (1 БВ - Br29). На место совершения правонарушения вызвали следственно-оперативную группу Лунинецкого РОВД. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК.

Браконьерам предстоит возместить нанесенный природе вред и стоимость незаконно добытой продукции на сумму более Br6,4 тыс.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел вечером 25 июня на мелиоративном канале около деревни Лаховка. Трое местных жителей добывали рыбу бреднем из капроновой нити, изготовленным...
 
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