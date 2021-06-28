Американка установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Источник материала: ОНТ

Легкоатлетка из США Сидни Маклафлин установила рекорд мира в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на отборочном турнире в сборную США на Олимпиаду в Токио.

21-летняя Маклафин пробежала 400 метров за 51,90 секунды. В Twitter Всемирной легкоатлетической ассоциации отметили , что американка стала первой в истории женщиной, «взявшей» эту дистанцию менее чем за 52 секунды.

Прежний рекорд был установлен американкой Далайлой Мухамад во время чемпионате мира 2019 года – 52,16 секунды. Кстати, Маклафлин тогда довольствовалась вторым местом.

Фото: Pixabay

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