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Американка установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Источник материала: ОНТ
Легкоатлетка из США Сидни Маклафлин установила рекорд мира в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на отборочном турнире в сборную США на Олимпиаду в Токио.
21-летняя Маклафин пробежала 400 метров за 51,90 секунды. В Twitter Всемирной легкоатлетической ассоциации
Прежний рекорд был установлен американкой Далайлой Мухамад во время чемпионате мира 2019 года – 52,16 секунды. Кстати, Маклафлин тогда довольствовалась вторым местом.
Фото: Pixabay
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Легкоатлетка из США Сидни Маклафлин установила рекорд мира в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на отборочном турнире в сборную США на Олимпиаду в Токио....
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