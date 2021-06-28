Арина Соболенко обыграла Монику Никулеску на «Уимблдоне»

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко ярко начала выступление на 3-м в сезоне теннисном турнире «Большого шлема», «Уимблдоне».

Белоруска, занимающая в рейтинге 4 место, в первом круге встречалась со 191-й ракеткой мира, Моникой Никулеску из Румынии. Преимущество Соболенко было бесспорным. Белоруска 5 раз брала подачу соперницы, дважды упустив свою. Соболенко выполнила 6 эйсов, с высоким процентом действовала на первой подаче. Как итог – победа со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 ч 15 мин. Следующая соперница Соболенко определится в матче Дэниэль Лао (США) – Кэти Бултер (Великобритания).

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